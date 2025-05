Indiscrezione Sky: Palladino si è dimesso

Potrebbe chiudersi dopo una sola stagione l'avventura di Raffaele Palladino a Firenze. Il tecnico viola avrebbe infatti rassegnato le proprie dimissioni come allenatore del club: la società è al lavoro per convincerlo a restare. Lo scorso 7 maggio aveva prolungato il suo contratto fino al 2027

Le strade della Fiorentina e di Raffaele Palladino potrebbero separarsi, dopo un solo anno insieme. L'allenatore viola, infatti, avrebbe infatti rassegnato le proprie dimissioni come allenatore del club. La società, intanto, è al lavoro per convincerlo a restare. Sarebbe un cambio di panchina improvviso, dopo la stagione chiusa al sesto posto (con annessa qualificazione al fotofinish in Conference) e una semifinale di Conference League raggiunta. Palladino, tra l'altro, aveva prolungato il proprio contratto da poco: lo scorso 7 maggio la Fiorentina aveva comunicato di aver esercitato l'opzione (in favore del club) per l'estensione fino al 2027.

Il bilancio nel 2024/25

Palladino ha guidato la Fiorentina per ben 53 partite in stagione: un bilancio di 26 vittorie, 12 pari e 15 ko. Come detto, in campionato è arrivata la rimonta europea all'ultima giornata (sulla Lazio) con pass qualificazione in Conference, lì il cammino viola si è interrotto in semifinale contro il Betis. Palladino era arrivato a Firenze il 4 giugno del 2024, dopo le due prime ottime stagioni da capo allenatore della sua carriera a Monza, chiudendo nei primi due anni di A del club lombardo all'11° e 12° posto.