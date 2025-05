Nel Deportivo che sta risorgendo, c'è una stella che brilla luminosa: Yeremay Hernandez è pronto per il salto di categoria e sarà un protagonista del prossimo calciomercato. In Serie A lo hanno già seguito in tanti, con il Como che sta valutando di pagare la maxi clausola da 35 milioni di euro. Ma perché Fabregas, e non solo, lo vuole così tanto? I dati di Soccerment parlano chiaro