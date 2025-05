Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha annunciato a 'Il Messaggero' l'addio di Marco Baroni, confermando che l’allenatore non sarà alla guida della squadra nella prossima stagione. E sui mercato: "Non venderemo i big"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato del futuro della squadra e dell’allenatore, Marco Baroni a 'Il Messaggero'. "Baroni ha ritenuto opportuno andare via per motivi suoi, ma la Lazio ha comunque disputato due ottime competizioni, restando in corsa per la Champions fino all'ultimo. Bastava solo qualche punto in più all'Olimpico". Sulla squadra: "Avremo un nuovo allenatore, ma il progetto con i giovani continuerà. La squadra c'è, non smontiamo e rimontiamo".