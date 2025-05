Assalto Al-Hilal a Theo, Reijnders verso il City

Incontro in sede tra Tare e l'agente di Theo: c'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il francese c'è già un'offerta importante dell'Al-Hilal. Trattativa molto avanzata tra Reijnders e il Manchester City: gli inglesi non sono arrivati a soddisfare la richiesta del Milan (70 milioni) ma la sensazione è che si possa trovare presto una quadra

Nella giornata di venerdì si è tenuto un incontro nella sede del Milan tra Tare e Quilon, agente di Theo Hernandez . C'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione : il contratto del francese scadrà nel 2026 e il calciatore ambisce a un nuovo contratto da 7-8 milioni di euro a stagione , cifre che nessun club italiano potrebbe garantirgli. C'è già un'offerta importante dall'Arabia Saudita, precisamente dall'Al-Hilal , e su Theo potrebbero esserci big europee ma al momento nulla di concreto. Nell'incontro svolto venerdì sono state definite le cifre che soddisferebbero il Milan in caso di cessione .

Reijnders verso il City: trattativa molto avanzata

Tijjani Reijnders va verso la Premier League. Trattativa molto avanzata con il Manchester City, che però non è ancora arrivato a soddisfare la richiesta di 70 milioni di euro fatta dal Milan. Le parti sono molto vicine anche se, come detto, non c'è ancora un accordo. I rossoneri sono intenzionati a tenere duro fin quando i Citizens non accetteranno le loro richieste, ma la sensazione è che si possa trovare presto una quadra. Nella serata di venerdì Tare volerà a Monaco di Baviera: assisterà alla finale di Champions League e ne approfitterà per fare incontri di mercato.