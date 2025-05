Palladino-Fiorentina, risoluzione consensuale

Ora è ufficiale: Raffaele Palladino non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo ha comunicato il club toscano con una nota ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff". Non ci sono motivazioni personali o familiari dietro la scelta dell’allenatore campano di lasciare la guida tecnica del club viola. Palladino ha sentito che non ci sono più le giuste condizioni per continuare a lavorare alla Fiorentina, e da lì sarebbe scaturita la decisione di lasciare.