È fatta per Kevin De Bruyne al Napoli. Nella giornata di domenica scambio di documenti tra il club e i legali del centrocampista belga, con l'operazione che è in dirittura d'arrivo. Visite mediche previste o lunedì o al suo ritorno dagli impegni con la nazionale (il Belgio scenderà in campo il 6 giugno contro la Macedonia del Nord e il 9 contro il Galles). È iniziato il conto alla rovescia per l'annuncio ufficiale che arriverà dopo le visite.