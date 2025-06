Maestro e allievo. Si conoscono nel lontano 2003: Crotone, Serie C. Volano in B. Poi in A col Genoa, che acquista Juric su consiglio dello stesso Gasp. Delle 365 partite in carriera, Juric ne colleziona 215 solo con lui. Smette nel 2010 e inizia subito ad allenare la Primavera del Genoa, poi segue il maestro come collaboratore tecnico nella brevissima parentesi all'Inter durata appena cinque partite (in una con Motta in campo) e come suo vice al Palermo.

Cosa ha detto di Gasperini: "Da Gasperini ho imparato tutto quello che so del calcio da allenatore. Siamo diversi come persone, modo di approcciarci ai giocatori e modo di essere, ma a livello calcistico ho preso solo da lui"