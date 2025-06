La 'non-rivoluzione' di Damien Comolli è ufficialmente iniziata

Il nuovo direttore generale bianconero ha promesso di non cambiare in maniera radicale il 'look' della Juventus. Nel suo progetto saranno centrali le figure di Giorgio Chiellini, come football strategy director, e quella di Igor Tudor, confermato nel ruolo di allenatore anche per la prossima stagione. Per il mercato, invece, tutto rimandato a dopo il Mondiale per Club nonostante alcune mosse già avviate: al termine della prima parentesi per il calciomercato, Francesco Cosatti spiega la situazione in casa Juve