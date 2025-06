Il Milan è in piena 'fase uno' del suo processo di ricostruzione: Theo, Maignan e Leao, dopo Reijnders, potrebbero lasciare il club in estate. E anche da Musah arriveranno soldi freschi da reinvestire. Con queste cessioni il nuovo direttore sportivo Igli Tare avrebbe le liquidità per rifondare la rosa: al termine della prima parentesi per il calciomercato, Manuele Baiocchini spiega la situazione in casa rossonera