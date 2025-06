Juric e Gasperini: due facce della stessa rivoluzione

Non è solo una staffetta, né un semplice passaggio di consegne. È un’eredità viva, fatta di idee, principi, trincee tattiche e ossessioni quotidiane. Juric raccoglie il testimone di Gasperini a Bergamo, ma non per imitarlo: per continuare sulla stessa strada, con la stessa anima e una voce diversa. Un nuovo inizio che somiglia a un ritorno