4 nomi (tra logica e suggestione) con cui l'IA sostituirebbe Reijnders al Milan

I 70 milioni di euro per l'olandese (55 fissi + 15 di bonus) verranno di certo reinvestiti in parte per acquistare un centrocampista. Ma se toccasse all'intelligenza artificiale gestire le operazioni rossonere sul mercato, chi sceglierebbe? Spoiler: nessuno dei nomi associati a Tare e Allegri nelle ultime settimane