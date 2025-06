Fiorentina, accordo raggiunto con Dzeko

La Fiorentina ha raggiunto l'accordo per l'acquisto a parametro zero di Edin Dzeko, ultima stagione al Fenerbahce: contratto di un anno a 1,8 milioni di euro con opzione per il rinnovo automatico

Dopo le ultime due stagioni passate in Turchia al Fenerbahce, Edin Dzeko è pronto al ritorno in Serie A. L'ex attaccante dell'Inter ha infatti trovato l'accordo per il trasferimento alla Fiorentina. Il classe 1986 era stato cercato anche dal Bologna, ma il club viola ha incontrato il suo agente, Alessandro Lucci, e ha trovato l'intesa per il trasferimento a parametro zero. L'attaccante bosniaco firmerà un contratto di un anno a 1,8 milioni di euro più bonus, con opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze.