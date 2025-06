Gli spagnoli non sono del tutto convinti dalla prima offerta dei rossoneri di 16 milioni più 4 di bonus. Atteso un rilancio del Milan che, intanto, registra degli interessi dal Qatar per Adli

Tra gli obiettivi prefissati dal Milan a centrocampo resta Javi Guerra. Il Valencia non è del tutto convinto della prima offerta dei rossoneri per il 22enne di 16 milioni più 4 di bonus, e valutano il giocatore attorno ai 25 milioni. Dunque dovrà essere riformulata la proposta per convincere gli spagnoli a lasciare andare il centrocampista, attualmente impegnato con la nazionale iberica nell'Europeo U21 e che è stato recentemente protagonista contro gli Azzurrini, entrando nella ripresa.