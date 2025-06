Un'estate particolare quella del 2024 per Todibo, difensore del Nizza su cui aveva messo gli occhi il Manchester United. 40 milioni offerti dal club inglese per lui ma c'è un problema: la stessa proprietà, con Jim Ratcliffe. Inoltre, sia United e Nizza si erano qualificate entrmabe per l'Europa League e la Uefa vietò che club impegnati nella stessa competizione si scambino giocatori. Questa e non solo: un viaggio nel tempo, girando ogni giorno la pagina del calendario del mercato