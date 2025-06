Giovanni Leoni, la stella che ha incantato Parma a 18 anni

Il difensore del Parma Giovanni Leoni, 18 anni, è uno dei giocatori italiani più ricercati di questo calciomercato nonostante le sole 17 presenze in Serie A. La società gialloblù ha già dichiarato che il giocatore non è in vendita

Il destino non si indovina, si legge. Perchè è scritto nelle stelle, soprattutto per chi, una stella, vuole diventare e 18 anni ha già cominciato a brillare. Sono bastate 17 partite in Serie A a Giovanni Leoni per finire dritto sotto i riflettori delle big italiane. 1 metro e 96 di fisico imponente, testa alta, tackle puliti, e anche una discreta personalità nonostante la giovane età. La sua storia inizia a Padova e dopo appena qualche comparsata in Serie C, è la Sampdoria a farsi avanti. Passa un anno e il Parma lo paga 6 milioni di euro. Con Pecchia gioca poco, con Cristian Chivu in panchina invece arrivato il salto: da riserva a titolare, da promessa a certezza.