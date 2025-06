"Sono onorato di poter far parte di un grande club come questo", così ha esordito in conferenza stampa di presentazione Carlos Cuesta, nuovo allenatore del Parma. L'allenatore spagnolo ha soltanto 29 anni ed è tra gli allenatori più giovani della storia della Serie A. L'ex Arsenal, però, non sembra volergli dare troppo peso: "L'età può essere una sorpresa per tanti, ma per me è solo un numero, il mio passato è sempre stato legato a questa cosa. Non voglio che sia un alibi".