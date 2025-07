Non solo Jesus Rodriguez e Addai: il Como ha trovato anche l'accordo con il Celtic per il cartellino di Nicolas Kuhn. Operazione da 16,5 milioni di sterline (circa 19 milioni di euro) per l'esterno d'attacco tedesco

Dopo Baturina e Jesus Rodriguez, il Como continua a rinforzare l'attacco. La squadra di Fabregas, infatti, ha chiuso per Addai e ora ha trovato anche l'accordo per Nicolas Kuhn, esterno offensivo del Celtic. Operazione da 16,5 milioni di sterline (circa 19 milioni di euro) per portare l'attaccante tedesco classe 2000 in Serie A.