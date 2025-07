Doppio colpo Genoa: in arrivo Tengstedt e Obrador

I rossoblù hanno chiuso due colpi in entrata: in arrivo Casper Tengstedt dal Benfica e Rafa Obrador dal Real Madrid. L'attaccante, che l'anno scorso era al Verona, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Per l'esterno di difesa è stato raggiunto un accordo a titolo definitivo con il diritto di recompra a favore dei Blancos

Due colpi del Genoa nella giornata di giovedì, con il club che ha in pugno sia Casper Tengstedt che Rafa Obrador. Per il primo c'è l'accordo con il Benfica per un prestito con diritto di riscatto: l'attaccante danese lo scorso anno ha segnato 7 gol tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Verona. Per il secondo si è arrivati a una conclusione di massima nella trattativa con il Real Madrid: accordo raggiunto a titolo definitivo con il diritto di recompra a favore dei Blancos. L'esterno basso di sinistra, che l'anno scorso era in prestito al Deportivo La Coruna, sostituirà Ahanor.