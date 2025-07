Napoli, ultimi dettagli per Lang e Beukema

Il Napoli continua a essere molto attivo sul mercato. Trattative aperte con il Bologna per Beukema: ultime distanze da colmare su bonus e commissioni.In giornata il club azzurro ha fatto una nuova offerta per l'ingaggio di Ndoye e venerdì potrebbe arrivare l'ok da parte del giocatore. Se così fosse, poi si andrebbe a spingere con il club rossoblù. Per Lang con il Psv non resta che sistemare gli ultimi dettagli. Nel frattempo si lavora al rinnovo di Anguissa

Il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte due nuovi esterni di livello. Il primo sarà Noa Lang, per cui ormai non resta che limare gli ultimi dettagli tra pagamento e percentuale sulla rivendita. Per Beukema, infatti, non resta che colmare le ultime distanze su bonus e commissioni. In giornata, poi, gli azzurri hanno fatto una nuova offerta per l'ingaggio di Ndoye e nella giornata di venerdì 4 luglio il giocatore potrebbe accettare. Se così fosse il Napoli andrebbe poi a spingere sul Bologna.