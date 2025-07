Si aspettava solo l'ufficialità ed è arrivata nella mattinata di sabato 5 luglio: Ange-Yoan Bonny è a tutti gli effetti un nuovo attaccante nerazzurro. Il 21enne francese è stato acquistato per 23 milioni di euro più bonus dal Parma. E ritroverà Chivu che ha già avuto come allenatore in Emilia nell'ultima parte della scorsa stagione. Nella passata Serie A ha realizzato 6 gol e 4 assist in 36 presenze. Bonny ha firmato un contratto che lo legherà all'Inter per cinque anni

Il comunicato dell'Inter

L'ufficialità dell'arrivo di Bonny in nerazzurro arriva con un comunicato ufficiale del club che ripercorre la storia del giovanissimo attaccante francese. Dalle origini al passaggio al Parma prima in Serie B e poi l'esordio in Serie A in cui ha messo in mostra tutte le sue potenzialità: "Attaccante velocissimo e potente, dotato di grande fisico e mobilità, Bonny è un centravanti che gioca per la squadra, regista offensivo in grado di creare pericoli agli avversari con la sua grande tecnica. Ventiseiesimo francese della storia dell'Inter, in nerazzurro Ange-Yoan ritrova Cristian Chivu, suo allenatore a Parma nella scorsa stagione. Inizia così un nuovo capitolo del sogno di Ange-Yoan Bonny: un sogno che oggi si colora a tinte nerazzurre"