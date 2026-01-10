Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE
Calciomercato, le news di oggi:
- Balotelli parte per Dubai: "Il calcio è cambiato"
- Raspadori apre alla cessione: la Roma attende
- Lotito duro sull'attaccante: "Non è mica Maradona"
- Intanto ecco Taylor: c'è l'annuncio ufficiale
- La Juve cerca un esterno offensivo: tre idee in lista
- Napoli, passi avanti per Ferguson: nuovi contatti
- Roma, trattativa nel vivo con l'OM per Robinio Vaz
- Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Brescianini
- Man City, ufficiale Semenyo per 75 milioni di euro
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Genoa, idea Duvan Zapata per rinforzare l'attacco
L'ultima idea del club rossoblù è riportare a Genova Duvan Zapata, che in carriera ha giocato in Liguria una stagione però nella Sampdoria.
Roma, trattativa nel vivo con l'OM per Robinio Vaz
I giallorossi, in attesa di una risposta di Raspadori, sono andati avanti in maniera molto decisa per Robinio Vaz: nuovi contatti con il Marsiglia per cercare di arrivare all'ok definitivo.
Balotelli in partenza per Dubai: "Il calcio è cambiato"
"Ho avuto qualche proposta, ma il calcio è cambiato". Mario Balotelli a Linate, alla partenza per Dubai dove ricomincerà con l'Al-Ittifaq. "Chivu è tanta roba per l'Inter, ripongo le speranze in Pio Esposito. Ma io resto il più forte!", dice ridendo a Davide Abrescia, ai microfoni di Sky Sport. A breve, il video integrale dell'intervista.
Roma, presentata la prima offerta per Dragusin
La Roma ha presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs non sembrano particolarmente convinti di accettare questa formula, ma il calciatore sta spingendo per tornare in Italia.
Napoli, passi avanti per Ferguson
Il Napoli è molto interessato a Evan Ferguson: nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti qualora la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton.
Juve, oltre Chiesa valutati altri tre nomi in attacco
La Juventus sta cercando un calciatore offensivo che possa arrivare in prestito. Il nome di Chiesa va tenuto, ma al momento il Liverpool non è intenzionato ad aprire a questa formula. Ci sono altri tre nomi in lista, ma al momento sono solo idee: Gudmundsson, Carrasco e Maldini.
Lazio, ufficiale l'arrivo di Taylor
Raspadori apre alla cessione: la Roma attende una risposta
L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. Nella giornata odierna gli agenti raggiungeranno a Madrid il calciatore che deciderà il suo futuro insieme alla sua famiglia, la Roma attende una risposta entro le prossime ore. Sullo sfondo ci sono anche Napoli e Atalanta
Napoli, interessa Joao Gomes del Wolverhampton per giugno
Il Napoli segue Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, per il prossimo calciomercato. Il costo del cartellino, per il calciatore che è nel giro della Seleçao, è di circa 40 milioni.
Udinese, si cerca un colpo sull'esterno
I bianconeri sono molto interessati a Cesar Inga, terzino sinistro peruviano classe 2002 dell'Universitario. Ne stanno parlando da diverso tempo, ma non hanno slot liberi per giocatori extracomunitari: si potrebbe ragionare su un acquisto in collaborazione con il Watford oppure acquistarlo e lasciarlo momentaneamente all'Universitario.