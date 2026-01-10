L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. Nella giornata odierna gli agenti raggiungeranno a Madrid il calciatore che deciderà il suo futuro insieme alla sua famiglia, la Roma attende una risposta entro le prossime ore. Sullo sfondo ci sono anche Napoli e Atalanta