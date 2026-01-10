Offerte Sky
Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE

live BLOG

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi:

LIVE

Genoa, idea Duvan Zapata per rinforzare l'attacco

L'ultima idea del club rossoblù è riportare a Genova Duvan Zapata, che in carriera ha giocato in Liguria una stagione però nella Sampdoria.

Roony Bardghji e quel talento tra le mani del Barcellona

Roony Bardghji è un talento che il Barcellona sta scoprendo e che è arrivato grazie a un'operazione di calciomercato molto lungimirante. E riguarda, in qualche modo, anche Yamal. L'approfondimento su Sky Sport Insider 

Roony Bardghji sembra nato per giocare nel Barça

Roony Bardghji sembra nato per giocare nel Barça

Il calciomercato e quella storia su Weah

Vi ricordate George Weah? Il 10 gennaio di qualche anno fa, venne scaricato se messo sul mercato

Weah 'scaricato', ma non alla Roma: cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?

Weah 'scaricato', ma non alla Roma: cosa accadde oggi nelle passate sessioni di mercato?

Balotelli: "Io allenatore? Ecco come la penso" | VIDEO

Mario Balotelli alla partenza per Dubai, dove lo aspetta l'Al-Ittifaq. Tra calciomercato, commento sui giocatori italiani e il suo futuro (possibile) da allenatore. Il video

Le parole di Balotelli alla partenza per Dubai

Jonathan David e le risposte che può dare sul mercato

L'attaccante della Juventus sta iniziando a far capire meglio il suo valorem anche in ottica mercato. L'approfondimento di Michele Padovano su Sky Sport Insider

Nella testa di Jonathan David

Nella testa di Jonathan David

Sarri e il suo lavoro su Taylor e Ratkov

Come dovrà fare l'allenatore della Lazio ora? L'approfondimento su Sky Sport Insider 

Come Sarri può valorizzare Ratkov e Taylor

Come Sarri può valorizzare Ratkov e Taylor

Koleosho, Semenyo e non solo: gli acquisti ufficiali all'estero

Un attaccante dell'Italia Under 21 giocherà a Parigi

Un attaccante dell'Italia Under 21 giocherà a Parigi

Roma, trattativa nel vivo con l'OM per Robinio Vaz

I giallorossi, in attesa di una risposta di Raspadori, sono andati avanti in maniera molto decisa per Robinio Vaz: nuovi contatti con il Marsiglia per cercare di arrivare all'ok definitivo.

L'Everton pensa a Holm e Norton-Cuffy: la raffica di Di Marzio

Balotelli in partenza per Dubai: "Il calcio è cambiato"

"Ho avuto qualche proposta, ma il calcio è cambiato". Mario Balotelli a Linate, alla partenza per Dubai dove ricomincerà con l'Al-Ittifaq. "Chivu è tanta roba per l'Inter, ripongo le speranze in Pio Esposito. Ma io resto il più forte!", dice ridendo a Davide Abrescia, ai microfoni di Sky Sport. A breve, il video integrale dell'intervista.

balotelli

Roma, presentata la prima offerta per Dragusin

La Roma ha presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin in prestito con diritto di riscatto. Gli Spurs non sembrano particolarmente convinti di accettare questa formula, ma il calciatore sta spingendo per tornare in Italia.

Napoli, passi avanti per Ferguson

Il Napoli è molto interessato a Evan Ferguson: nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti qualora la Roma dovesse decidere di lasciarlo andare e interrompere in anticipo il prestito con il Brighton.

Juve, oltre Chiesa valutati altri tre nomi in attacco

La Juventus sta cercando un calciatore offensivo che possa arrivare in prestito. Il nome di Chiesa va tenuto, ma al momento il Liverpool non è intenzionato ad aprire a questa formula. Ci sono altri tre nomi in lista, ma al momento sono solo idee: Gudmundsson, Carrasco e Maldini.

Lazio, ufficiale l'arrivo di Taylor

Raspadori apre alla cessione: la Roma attende una risposta

L'attaccante, rimasto in panchina in Supercoppa di Spagna, ha capito che il suo spazio a Madrid è ormai ridotto e ha aperto alla cessione. Nella giornata odierna gli agenti raggiungeranno a Madrid il calciatore che deciderà il suo futuro insieme alla sua famiglia, la Roma attende una risposta entro le prossime ore. Sullo sfondo ci sono anche Napoli e Atalanta

Napoli, interessa Joao Gomes del Wolverhampton per giugno

Il Napoli segue Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, per il prossimo calciomercato. Il costo del cartellino, per il calciatore che è nel giro della Seleçao, è di circa 40 milioni.

Udinese, si cerca un colpo sull'esterno

I bianconeri sono molto interessati a Cesar Inga, terzino sinistro peruviano classe 2002 dell'Universitario. Ne stanno parlando da diverso tempo, ma non hanno slot liberi per giocatori extracomunitari: si potrebbe ragionare su un acquisto in collaborazione con il Watford oppure acquistarlo e lasciarlo momentaneamente all'Universitario.

Calciomercato: Altre Notizie

