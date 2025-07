Il giorno che ha cambiato la storia di Napoli

Il 5 luglio 1984 Diego Armando Maradona spuntava dal tunnel dello stadio (allora San Paolo) per il primo saluto a Napoli. Quel momento storico è stato immortalato alla perfezione da prospettive diametralmente opposte: Napoli si presenta a Diego, Diego si presenta a Napoli. Per la prima volta le due foto sono esposte assieme in un soggiorno trasformato in una galleria d'arte