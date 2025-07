Calhanoglu resta all'Inter: sfuma ipotesi Gala

Hakan Calhanoglu resta all'Inter. Nell'incontro fra i nerazzurri e la dirigenza del Galatasaray che si è svolto a Milano non si è trovato nessun accordo e si è verificato che non esistono le condizioni per completare l'affare nei tempi voluti dall'Inter.

