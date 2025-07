I rossoblù tentano il doppio colpo in entrata. La giornata di martedì 15 luglio potrebbe esser decisiva per chiudere le operazioni che riguardano Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho, rispettivamente con Inter e Napoli

Il Cagliari è pronto a chiudere per un doppio arrivo in Sardegna. La giornata di martedì 15 luglio, infatti, sarà fondamentale per i rossoblù per cercare di chiudere le operazioni Sebastiano Esposito e Michael Folorunsho, rispettivamente con Inter e Napoli.