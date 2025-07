Napoli, dall'arrivo di Lang fino a Ndoye: le news di calciomercato

Lang è arrivato in Italia: le visite mediche con il Napoli sono previste per martedì 15 luglio, mentre quelle di Beukema per mercoledì 16. Per Lucca si continua a lavorare sui bonus e vuole chiudere a breve per un prestito con obbligo di riscatto. Gli azzurri continuano a spingere anche per Ndoye e in serata avranno nuovi contatti con gli agenti per definire gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 3,5 milioni di euro a stagione più bonus

