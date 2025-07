Napoli, iniziati i test medici: assente Osimhen

Il Napoli si prepara a iniziare la nuova stagione e in giornata i primi giocatori si sono presentati a Castel Volturno per svolgere i testi medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico

La nuova stagione del Napoli sta per iniziare e per questo in giornata alcuni giocatori, da Buongiorno fino a Zerbin, si sono ritrovati a Castel Volturno per i primi test medici e fisici. Tra loro ci sarebbe dovuto essere anche Victor Osimhen, che invece ha inviato un certificato medico. Ecco il comunicato: "Il primo gruppo di lavoro, composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere i test medici e fisici. Assente Victor Osimhen, che ha inviato un certificato medico".