Napoli-Ndoye, inserimento del Nottingham Forest

Da diverse settimane il Napoli sta trattando con il Bologna per Ndoye. Per l'attaccante svizzero, però, si è inserito anche il Nottingham Forest, che ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni. Per il momento il club inglese non ha fatto un'offerta ufficiale al Bologna e bisognerà capire se deciderà o meno di accelerare. In ogni caso anche il Napoli ha già trovato l'accordo con il classe 2000 e resta forte sul giocatore.