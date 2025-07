Il club turco ha inviato il contratto da visionare e poi firmare al nigeriano. Operazione con il Napoli chiusa sui 75 milioni di euro - pagabili in più esercizi, 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi - più il 10% sulla futura rivendita. Presente anche una clausola anti–Italia, valida per i prossimi 24 mesi

Victor Osimhen è sempre più lontano dal Napoli . Il Galatasaray ha inviato al nigeriano il contratto da visionare e firmare che lo legherà a titolo definitivo al club turco. Operazione chiusa con gli azzurri sulla base di 75 milioni di euro pagabili in più esercizi , 40 subito e due rate da 17.5 milioni entro 12 mesi, più il 10% sulla futura rivendita .

Sarà presente una clausola anti-Italia

Superate anche le questioni legate alle garanzie bancarie tra le parti, con il Napoli che ha anche voluto inserire una clausola anti-Italia. Valida per i prossimi 24 mesi, si tratta di una penale che pagherebbe il Galatasaray in caso di cessione di Osimhen in Serie A nelle prossime due stagioni.