Il neo giocatore del Milan parla per la prima volta da rossonero ai microfoni di Milan Tv: "Sono molto felice e non vedo l'ora di iniziare e di farlo nel migliore dei modi". E ancora: "Quando un club come il Milan ti chiama non puoi far altro che dargli molta importanza perché tutti conoscono la grandezza di questa squadra"

Prime parole dal suo arrivo in rossonero per Pervis Estupinan che avrà l'arduo compito di ereditare la fascia sinistra del Milan lasciata vacante dalla partenza di Theo Hernandez. Il giocatore ecuadoriano proveniente dal Brighton non vede l'ora di iniziare la sua avventura agli ordini di Massimiliano Allegri: "Sono molto contento e molto emozionato perché ho realizzato un sogno che avevo da bambino, cioè di giocare per un club così grande e adesso che ho realizzato il mio sogno sono molto contento e molto felice - dice a Milan Tv - Penso che ne sia valsa la pena lavorare così tanto e adesso ho molta voglia di iniziare e fare le cose per bene".

"Milan club prestigioso, ho molta voglia di iniziare"

Estupinan accenna anche a come si è evoluta la trattativa che lo ha portato in Italia: "La prima cosa, quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, gli ho detto che mi sembrava una buona idea perché è un club così prestigioso e non solo io lo so ma molta gente lo sa - conclude - Quando ti arriva un’offerta dal Milan l’unica cosa da fare è dargli importanza e come già vi ho detto ho molta voglia di inizare e di farlo nel migliore dei modi".