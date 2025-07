Dopo le parole di Calhanoglu i fatti: pace fatta fra Lautaro Martinez e il turco dopo le polemiche a seguito dell'eliminazione dal Mondiale per Club. Sui social il capitano dell'Inter ha postato una foto in cui i due si abbracciano facendo eco alle dichiarazioni di Calhanoglu a Sky Sport ("tutto chiarito con Lautaro, quando lo vedrò ci abbracceremo")

Torna il sereno in casa Inter dopo settimane di polemiche a seguito delle dichiarazioni di Lautaro Martinez nel post partita della gara con il Fluminense che aveva sancito l'eliminazione dei nerazzurri dal Mondiale per Club. "Chi non vuole restare se ne vada", aveva detto il capitano in un'intervista, frase confermata dal presidente Beppe Marotta con tanto di specifica su chi fosse l'obiettivo di quelle dichiarazioni: "Lautaro si riferiva a Calhanoglu, la situazione la risolveremo presto".