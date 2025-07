Visite mediche per il portiere in procinto di trasferirsi dal Torino al Napoli. I due club hanno raggiunto l’accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 21,5 milioni

I dettagli dell'operazione

Milinkovic-Savic lascia il Torino dopo cinque stagioni, con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 21,5 milioni, che comprende il contributo solidarietà più 1 milione aggiuntivo per spalmare i pagamenti su più anni. Il club di De Laurentiis pagherà dunque più dei 19 milioni della clausola prevista per il portiere serbo, in modo da poter dilazionare in più anni il costo del giocatore. Milinkovic-Savic sarà il sesto acquisto del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato e andrà a giocarsi il posto con Alex Meret tra i pali.