Atalanta, 3 nomi in lista per sostituire Retegui

Sono tre i giocatori nella lista dell'Atalanta per il post Mateo Retegui. Ai nerazzurri piacciono Tolu Arokodare del Genk, Nikola Krstovic del Lecce e Rodrigo Muniz del Fulham. Ancora non ci sono stati contatti diretti ma sono i giocatori che la dirigenza bergamasca sta monitorando per sostituire l'ultimo capocannoniere della Serie A, la priorità nonostante la possibile partenza anche di Lookman.

Chi sono Akorodare e Muniz

L'attaccante del Genk ha messo a referto 21 gol e 6 assist in 40 partite nella scorsa stagione. Arokodare è abile nel gioco aereo, grazie anche ai suoi 197 centimetri d'altezza, e fa della fisicità una delle sue caratteristiche principali. Per quanto riguarda invece Rodrigo Muniz, il brasiliano è cresciuto nelle giovanili del Flamengo prima di trasferirsi in Inghilterra al Fulham. Una parentesi in prestito al Middlesbrough in Championship, e poi il ritorno in Premier League con 17 reti in due stagioni a referto.