Dopo settimane di trattative, Victor Osimhen si prepara a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray. L'attaccante su Instagram ha pubblicato un video che lo mostra in partenza: a breve le visite mediche e poi l'ufficialità

Nella notte Victor Osimhen è partito per la Turchia ed è ora a un passo dal trasferimento al Galatasaray . Una volta arrivato a Istanbul il classe 1998 svolgerà le visite mediche con il club giallorosso, poi arriverà l'ufficialità. Nella stagione 2024/25 il nigeriano in prestito al Galatasaray ha collezionato 41 presenze , segnando 37 gol e fornendo 8 assist .

Le cifre dell'operazione

Napoli e Galatasaray hanno trovato l'accordo per il trasferimento dell'attaccante nigeriano per 75 milioni di euro pagabili in due esercizi: 40 subito e gli altri 35 entro 12 mesi. Presente anche una clausola sulla rivendita del 10%.