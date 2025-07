I nerazzurri sono vicini a chiudere per l'arrivo ci M'Bala Nzola dalla Fiorentina. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 6.5 milioni di euro

Il Pisa è vicino a chiudere il suo colpo in attacco. Si tratta di M'Bala Nzola della Fiorentina, reduce dall'esperienza in prestito del Lens, per un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 6.5 milioni di euro. Si monitora comunque ancora Giovanni Simeone.