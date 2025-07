Bologna, idee Ugrinic e Athekame dello Young Boys

Il Bologna si muove sul mercato e sta lavorando per acquistare Filip Ugrinic, centrocampista svizzero dello Young Boys. Il classe 1999 non è l'unico giocatore della squadra svizzera nel mirino al club rossoblù: piace anche Zachary Athekame. Sulle tracce del terzino destro classe 2004 c'è anche l'Udinese

Dopo l'addio di Ndoye, il Bologna si prepara a investire sul mercato in entrata. Il club rossoblù sta lavorando per portare in Italia Filip Ugrinic, centrocampista svizzero dello Young Boys. Il classe 1999 nella stagione 2024/25 ha collezionato 36 presenze, 3 gol e 5 assist nel campionato svizzero e sarebbe un'aggiunta di qualità per il centrocampo di Italiano.