Per la fascia sinistra il Napoli è tornato a seguire da vicino Miguel Gutierrez del Girona. Lo spagnolo è un profilo che gli azzurri seguono dallo scorso ottobre e sono pronti a presentare un' offerta da 20 milioni di euro . Al giocatore, attualmente infortunato, proposto un contratto un ingaggio da 2,5 milioni di euro l’anno. L'idea del club di De Laurentiis in questo momento è quella di avanzare Spinazzola come esterno offensivo, per dare maggiore equilibrio all'undici di Conte.

Gli altri obiettivi del Napoli e su Raspadori...

Il Napoli continua a cercare un terzino destro, con il nome di Juanlu che resta il favorito e per il quale il Siviglia è sceso a 17 milioni, che vorrebbero però garantiti. La proposta degli azzurri è di 12 milioni di euro più bonus arrivando fino a 16. Il ds Manna è anche al lavoro per un centrocampista, con Fabio Miretti in lista. L’operazione potrebbe farsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda le uscite, infine, su Giacomo Raspadori c'è l'Atletico Madrid che ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione.