la storia

Provaci ancora Nick

Riccardo Gentile

Dal sogno giallorosso agli infortuni, dai viaggi tra Turchia e Inghilterra al ritorno in Serie A: Nicolò Zaniolo riparte dall’Udinese, con la maglia numero 10 sulle spalle e una nuova chance per riscrivere la sua storia

