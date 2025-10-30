Genoa, via ds Ottolini. Su Vieira per ora nessuna decisione. Le newsgenoa
La sconfitta interna contro la Cremonese di ieri sera e l’ultimo posto in classifica in Serie A, senza vittorie in campionato e ancora senza un gol segnato in casa, portano i primi effetti in casa Genoa. Il club rossoblù ha infatti deciso di cambiare, iniziando dalla dirigenza. E’ infatti ai dettagli la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Marco Ottolini. Il ds, che con il Genoa ha centrato una promozione dalla B alla A e due salvezze tranquille, era in scadenza di contratto a giugno e incontrerà la Juventus: è infatti in corsa per il posto di nuovo direttore sportivo bianconero.
Nuovo ds, in arrivo Diego Lopez. Su Vieira…
Al posto di Ottolini, è in arrivo come nuovo direttore sportivo del Genoa Diego Lopez, 35 anni, spagnolo nato a Valencia, ex ds del Lens (di cui è stato anche responsabile dello scouting). Lopez è libero dalla fine della scorsa stagione. Nessuna decisione è stata al momento presa dal Genoa per quanto riguarda la guida tecnica. La posizione di Patrick Vieira verrà valutata nelle prossime ore, anche con un confronto con l’allenatore francese. Possibile che il nuovo ds decida le sorti di Vieira dopo averci parlato e scelga a quel punto se dargli un’altra possibilità di tenersi la panchina, giocandosi le ultime chances nel match in programma lunedì in trasferta in casa del Sassuolo.