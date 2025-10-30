Il club rossoblù decide di cambiare, per ora solo il direttore sportivo. È infatti ai dettagli la risoluzione con il direttore sportivo Ottolini, in corsa anche per il ruolo di nuovo ds della Juventus. Il primo nome per sostituire Ottolini è quello di Diego Lopez, 35 anni, ex ds del Lens. Nessuna decisione al momento è stata presa per quanto riguarda l’allenatore Vieira, dopo il ko con la Cremonese di ieri sera e l'ultimo posto in classifica

La sconfitta interna contro la Cremonese di ieri sera e l’ultimo posto in classifica in Serie A, senza vittorie in campionato e ancora senza un gol segnato in casa, portano i primi effetti in casa Genoa. Il club rossoblù ha infatti deciso di cambiare, iniziando dalla dirigenza. E’ infatti ai dettagli la risoluzione consensuale con il direttore sportivo Marco Ottolini. Il ds, che con il Genoa ha centrato una promozione dalla B alla A e due salvezze tranquille, era in scadenza di contratto a giugno e incontrerà la Juventus: è infatti in corsa per il posto di nuovo direttore sportivo bianconero.