Balzaretti all'Olympique Marsiglia: è il nuovo vice direttore sportivo

Federico Balzaretti raggiunge l'ex compagno di squadra Mehdi Benatia nella dirigenza del Marsiglia: sarà vice direttore sportivo, come comunicato ufficialmente dal club francese, con compiti di supervisione del reparto reclutamento e di contributo allo sviluppo dei giovani talenti del club

Nello stesso giorno in cui si è riportato momentaneamente in vetta alla classifica di Ligue 1 (aspettando il match del Psg), l'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi annuncia l'arrivo in dirigenza di Federico Balzaretti. Il comunicato ufficiale del club: "L'Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l'arrivo di Federico Balzaretti come vice direttore sportivo, al fianco di Medhi Benatia. Le sue principali responsabilità saranno la supervisione del reparto reclutamento e il contributo allo sviluppo dei giovani talenti del club. L'intera società dà il benvenuto a Federico Balzaretti e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico". Da gennaio 2025 l'ex terzino era ritornato nella dirigenza della Roma, ora la nuova avventura al fianco di Benatia, con cui è stato compagno di squadra proprio in giallorosso nella stagione 2013/2014. 

