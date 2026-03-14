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Napoli, Conte: "Massima voglia di restare, ci confronteremo col presidente"

Calciomercato

Prima della sfida di campionato contro il Lecce Antonio Conte a risposto a una domanda sul suo futuro a Napoli: "Tutti sanno che sto molto bene qui e ho firmato un contratto di tre anni. Da parte mia c'è la massima disponibilità a proseguire questo percorso e come ogni anno ci siederemo col presidente De Laurentiis per fare le valutazioni del caso"

Nel pre partita di Napoli-Lecce Antonio Conte ha parlato a Dazn anche delle voci sul suo futuro a Napoli: "Quando sono arrivato a Napoli ho firmato per tre anni, ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena; tutti sanno che a Napoli io sto molto bene ma al tempo stesso è giusto fare valutazioni e vedere se il progetto è giusto e vogliamo andare avanti su questa strada. Da parte mia c'è la massima voglia di continuare questo percorso"

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