Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma"

Calciomercato

A volte ritornano. I desideri sicuramente ed è il caso di Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e della Nazionale italiana che durante un'intervista rilasciata a “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, ha risposto così alla domanda su un possibile ritorno alla Roma. "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi, ovviamente non è che possiamo pianificare la carriera adesso. Però lo immagino, anche perché ho lasciato a metà.". Calafiori è nato e cresciuto nella Roma di cui è anche tifoso. Nel 2020 l'esordio a 18 anni in serie A fino al gennaio del 2022 quando, per giocare un po' di più, passò al Genoa per sei mesi. Poche presenze e molti infortuni lo riportarono in estate a Roma dove l'avventura sì chiuse alla fine del mercato estivo col passaggio al Basilea per 1,5 milioni e il 40% della futura rivendita. L'affare lo fece il Bologna che per 4 milioni lo riportò in Italia l'anno successivo prima di cederlo, dopo la super stagione sotto la guida di Thiago Motta, all'Arsenal per 42 milioni di sterline

Arsenal, Calafiori: "Abbiamo quel che serve per vincere"

