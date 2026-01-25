'L'Originale' a Prato Nevoso: il dietro le quinte della seconda tappa invernale

Il tour di Bonan, Di Marzio e Fayna ha fatto tappa a Prato Nevoso nella settimana di calciomercato che ha visto le partenze di Dzeko, Bailey, Lang e Lucca. Bove si è trasferito per giocare in Inghilterra mentre in Serie A i movimenti principali sono arrivati dalle ufficialità di Baldanzi al Genoa, Cheddira al Lecce, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Ma c’è stato anche tanto calcio giocato con le coppe europee e l’anticipo della 22^ giornata di campionato con la goleada in rimonta dell'Inter sul Pisa