Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Watford, Nani: "Trattativa con Bove nata da una battuta in aeroporto, era destino"

Luca Bendoni

©Getty

Un incontro casuale in aeroporto, il sole che entra da una finestra e la voglia di tornare a giocare di un ragazzo: Gianluca Nani, direttore sportivo del Watford e dell'Udinese, racconta a Sky Sport Insider come ha portato Edoardo Bove in Championship

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ