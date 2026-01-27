l'intervista
Watford, Nani: "Trattativa con Bove nata da una battuta in aeroporto, era destino"
Un incontro casuale in aeroporto, il sole che entra da una finestra e la voglia di tornare a giocare di un ragazzo: Gianluca Nani, direttore sportivo del Watford e dell'Udinese, racconta a Sky Sport Insider come ha portato Edoardo Bove in Championship
