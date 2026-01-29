Offerte Sky
Inter, Massolin del Modena si avvicina: manca ancora l'accordo totale tra i club

Calciomercato

I nerazzurri spingono per l'arrivo del centrocampista francese, classe 2002 del Modena. Manca l'accordo totale tra i club. Sul giocatore c'è anche l'interesse di Udinese, Psv Eindhoven e Villarreal

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

L'Inter si avvicina a Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 del Modena. Il giocatore - arrivato la scorsa estate dai belgi del Francs Borains - in questa stagione ha collezionato 13 presenze (con un gol e due assist) nel campionato di Serie B e 1 presenza in Coppa Italia. I nerazzurri spingono per l'arrivo di Massolin, ma manca ancora l'accordo totale tra i club. Sul centrocampista c'è anche l'interesse di Udinese, Psv Eindhoven e Villarreal, dopo le prestazioni positive del francese in Italia.

Chi è Massolin

Yannis Massolin è nato il 20 settembre del 2002 a Moulins, in Francia, da padre è della Martinica e madre algerina. In Francia ha giocato con AS Moulins, Thonon EvianAnnemasseGaillardFC MeyrinFC City e Moulins Yzeure. Poi il passaggio al Clermont Foot, con sei presenze in Ligue 1. Nel settembre 2023 si trasferisce aò Royal France Borains, club della Challenger Pro League (Serie B belga). In due stagioni gioca 43 partite, segnando 5 goal.  La scorsa estate il Modena lo ha portato in Italia, con un'operazione da 700mila euro. Ora il club emiliano lo valuta 8 milioni di euro. Ha caratteristiche tecniche da centrocampista moderno con la possibiltà anche di giocare sulla fascia destra. Massolin, alto 197 centimetri, in Francia secondo alcuni analisti è considerato un 'piccolo' Rabiot.

