Calciomercato 2026, news e trattative di oggi in diretta live

live blog

Qui tutta la giornata di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. 'Calciomercato l'Originale' in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio: questa settimana LIVE da San Martino di Castrozza

IL TABELLONE 

in evidenza

Calciomercato, le news di venerdì 30 gennaio

LIVE

La Roma accelera per Sulemana ma dipende da...Lookman

La Roma fa sul serio per Sulemana dell'Atalanta ma i bergamaschi devono valutare anche la situazione legata a Lookman per il quale ci sono diverse offerte fra cui quelle del Fenerbahce e Atletico Madrid. Il club di Percassi non vorrebbe provarsi di entrambi i calciatori. Le prossime ore saranno decisive per capire l'evolversi della situazione

Coppola va al Paris FC

Per quanto riguarda il calciomercato estero, Diego Coppola ha firmato con il Paris FC in Ligue 1: operazione in prestito secco per 6 mesi. Sul difensore italiano ex Hellas Verona di proprietà del Brighton c'era anche l'interesse della Fiorentina

Inter, si avvicina Massolin del Modena

I nerazzurri spingono per l'arrivo di Massolin, centrocampista francese classe 2002 del Modena. Manca l'accordo totale tra i club. Sul giocatore c'è anche l'interesse di Udinese, Psv Eindhoven e Villarreal

Il Venezia si rinforza in difesa

Il Venezia ufficializza il difensore Calixte Junior Ligue dallo Zurigo: operazione da circa 1.5/2 milioni più bonus

Genoa, ufficiale l’arrivo di Amorim dall’Alverca

Dopo gli arrivi di Bijlow, Baldanzi e Zatterstrom, il Genoa ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista brasiliano Alex Amorim

Sampdoria, ufficiale Di Pardo

Rimanendo in Serie B, la Sampdoria annuncia l'acquisto di Alessandro Di Pardo, terzino in arrivo dal Cagliari

Sorpresa Milan: intesa col Crystal Palace per Mateta!

Nella notte Milan e Crystal Palace hanno trovato un'intesa di massima per Jean-Philippe Mateta, seguito nelle scorse settimane dalla Juventus. Se Nkunku dovesse partire (e gli inglesi trovare un sostituto) l'operazione potrebbe ssere fatta in questa finestra di mercato, altrimenti sarà rimandata a giugno. 

Atletico e Fenerbahce spingono per Lookman

Un attaccante in casa Atalanta partirà in questi ultimi giorni di mercato. Può essere il nigeriano Ademola Lookman, per cui Atletico e Fenerbahce potrebbero arrivare a offrite fino a 35 milioni di euro. Il club turco è più avanti, gli spagnoli al momento hanno effettuato solo un sondaggio. L'Atalanta è pronta a cedere il giocatore in caso di offerte da 40 milioni di euro (bonus compresi)

Roma, Carrasco è una pista tramontata: le parole di Massara

Il direttore sportivo della Roma ha parlato Sky prima di Panathinaikos-Roma: "Carrasco è un nome che è stato fatto ma è una pista definitivamente tramontata"

Cagliari, Raterink arrivato a Villa Stuart per le visite

Atalanta, il West Ham ha chiesto informazioni per Zalewski

Il West Ham segue Nikola Zalewski: per il momento non c'è stata ancora nessuna offerta. Il club inglese ha chiesto informazioni per l'esterno classe 2002 dopo che si è già rinforzato dalla Serie A con l'arrivo di Castellanos

Inter, per Diaby serve ok dal fondo Pif

L'Inter si muove sulle fasce: per Diaby manca il via libera del fondo Pif. Perisic diventa un’opportunità dopo l'eliminazione del PSV dalla Champions anche se gli olandesi per ora non aprono alla cessione

Juventus, Kolo Muani resta la priorità per l'attacco

Randal Kolo Muani resta la priorità per l'attacco della Juve. Il Tottenham, però, non ha aperto all'interruzione del prestito dal PSG. Un'altra soluzione per i bianconeri è Joshua Zirkzee del Manchester United

