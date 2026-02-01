'L'Originale' a San Martino di Castrozza: il dietro le quinte dell’ultima tappa invernale

Bonan&co si sono spostati dal Piemonte al Trentino per l’ultima settimana di calciomercato e lo scenario che ha fatto da sfondo all’Originale è rimasto lo stesso: montagne innevate. Nei giorni trascorsi a San Martino di Castrozza, mentre si giocavano la Champions e l’Europa League, il Milan “cucinava” la trattativa Mateta, è stato ufficializzato il passaggio di Daniel Maldini dall’Atalanta alla Lazio e c’è stato il grande ritorno al Pescara di Lorenzo Insigne
