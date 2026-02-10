La comunione di intenti società allenatore, l'attaccante che non è arrivato a gennaio ma sul quale la Juve sta lavorando per l'estate, il rinnovo di Yldiz e il futuro di giocatori chiave come Kalulu e McKennie, oltre a Vlahovic: il direttore sportivo bianconero fa il punto sul mercato della Juve subito dopo la fine della sessione invernale