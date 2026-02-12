l'analisi
I bilanci dei campioni e un’Europa spaccata a metà
La decima edizione dell’European Champions Report di Football Benchmark analizza la stagione 2024/25 delle otto squadre campioni nei principali campionati europei – Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Süper Lig, Eredivisie e Primeira Liga – mettendo a confronto le loro performance economiche. Napoli e non solo: la situazione
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi