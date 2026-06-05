A margine della presentazione del calendario Serie A 2026/27, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato del calciomercato nerazzurro: "Palestra piace a tanti club e anche a noi, ma siamo in una fase troppo preliminare per chiudere delle operazioni. Rinnovo di Chivu? Abbiamo raggiunto un accordo che verrà ufficializzato nei prossimi giorni" CALCIOMERCATO LIVE - CALENDARIO SERIE A 2026/27

"Palestra è un giocatore dell'Atalanta, è un talento e sono contento per la nostra nazionale. È sulla bocca di tutti, ma abbinarlo a noi è un po' troppo forzato", queste le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, che, a margine della presentazione del calendario Serie A 2026/27, ha commentato così le voci di mercato che vogliono i nerazzurri sulle tracce dell'esterno italiano. "Noi abbiamo un'uscita in un ruolo simile al suo, quella di Dumfries che si sta avvicinando al Real Madrid - ha continuato -, però adesso siamo ancora in una fase preliminare per andare a chiudere delle operazioni. Non nascondo che Palestra è un nome che farebbe piacere a tanti grandi club europei, Inter compreso".

"Stankovic? Operazione necessaria e dovuta" Nel frattempo è arrivata anche l'ufficialità della recompra di Aleksandar Stankovic: "Abbiamo fatto questa operazione perché era quasi necessaria e dovuta. Abbiamo esercitato la ricompra perché ha fatto un grande campionato, una grande stagione e percorso in Champions. È un giocatore che era importante tutelare dal punto di vista patrimoniale, mentre dal punto di vista progettuale vedremo più avanti, mi sembra prematuro. Affronteremo con calma quella che potrebbe essere una politica di evoluzione di quello che è il nostro modello standard da qualche anno, ovvero andare a identificare giovani importanti che possano crescere dal punto di vista patrimoniale e darci un contributo, partendo sempre dalla prerogativa di avere uno zoccolo duro di italiani che serve per arrivare lontani". Approfondimento Inter, il calendario della Serie A 2026/27