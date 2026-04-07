Il Napoli ha deciso di riscattare l'esterno brasiliano. Gli azzurri verseranno 16,5 milioni allo Sporting CP. Il brasiliano si è trasferito dal campionato portoghese alla Serie A durante la scorsa sessione invernale di calciomercato

Alisson Santos sarà riscattato dallo Sporting per 16,5 milioni. Il Napoli ha puntato molto su di lui e il brasiliano ha ripagato la fiducia della società e di Antonio Conte con ottime prestazioni. Il brasiliano si è trasferito dal campionato portoghese alla Serie A durante la scorsa sessione invernale di calciomercato.