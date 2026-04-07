Napoli, ci sarà il riscatto per Alisson Santos. 16,5 milioni allo Sportingdallo sporting
Il Napoli ha deciso di riscattare l'esterno brasiliano. Gli azzurri verseranno 16,5 milioni allo Sporting CP. Il brasiliano si è trasferito dal campionato portoghese alla Serie A durante la scorsa sessione invernale di calciomercato
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Alisson Santos sarà riscattato dallo Sporting per 16,5 milioni. Il Napoli ha puntato molto su di lui e il brasiliano ha ripagato la fiducia della società e di Antonio Conte con ottime prestazioni. Il brasiliano si è trasferito dal campionato portoghese alla Serie A durante la scorsa sessione invernale di calciomercato.
I numeri
Dal suo arrivo in Serie A, Alisson, classe 2002, ha segnato due gol in sette partite per un totale di 397' giocati. Nello specifico, le due reti sono arrivate contro Roma e Torino, rivelatesi in entrambe le occasioni decisive ai fini del risultato (2-2 contro i giallorossi e 2-1 contro i granata)